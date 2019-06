Luptătorul Daniel Ghiță e revoltat de atenția care i-a acordat Papei Francisc la venirea în România.

Luptătorul K1, 38 de ani, susține că românii uită că sunt ortodocși și s-au “ploconit ca slugile” în fața Capului Bisericii Catolice.

"Toată ziua ne intoxicați cu venirea Papei in România.

Îl înjuram pe Patriarhul nostru ortodox, dar ne ploconim ca slugile in fata Papei care e catolic!

Cât costa toată vizita ? Nu puteam construi o clinica pe banii ăștia ?

Care este scopul vizitei ?

Prima data ati început campania împotriva Bisericii Ortodoxe Române cu slogane “ vrem spitale, nu catedrale”. Acum nu mai vreți ? O campanie de a denigra Catedrala Mântuirii Neamului! Nu aveam voie sa avem așa catedrala? Unde sunt toti eroii neamului nostru. Trebuie sa ne dispară și religia?

Cine plateste paza, masinile? Din banii poporului? Stie cineva cat ne costa aceasta vizita a Papei in România?

Noi suntem creștini ortodocși și așa o sa rămânem!

“Singurul lucru pe care il doreste Biserica catolica si ceea ce incerc si eu ca episcop al Romei... este unitatea cu bisericile ortodoxe", a afirmat suveranul pontif intr-un mesaj citit in prezenta patriarhului ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu I, cel mai prestigios demnitar ortodox.

Fraților, nu va uitati religia creștin ortodoxa! Este unica care ne-a ținut uniți ( poporul român) și încă ne mai tine uniti.

Luați exemplul Bulgariei, de a nu permite ca preoții ortodoxi sa se roage cu Papa! Nu va lăsați manipulați de campania ( electorala ) agresiva care se face pe toate posturile TV.

Acum, si religia noastra nu e buna?

Eu sunt român creștin ortodox, si așa rămân până la moarte!", a scris Ghiță pe Facebook.