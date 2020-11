Mădălina Adam, profesoara de la Medicină ajunsă virală pe internet, a fost suspendată din funcție (VIDEO)

Profesoara de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, care a avut un comportament deviat față de studenții săi, cerându-le să i se adreseze într-un anumit mod, a fost suspendată din funcție.

Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din București, a precizat că s-a deschis o analiză disciplinară asupra profesoarei, care a fost suspendată din funcţie în prealabil.

„Confirm că nu este un fake news, dar precizez că este un fapt singular, regretabil. S-a creat o comisie de analiză, iar după analiza faptelor se va face un referat și, probabil, se va intra într-o comisie de disciplină.

Până la finalizarea cercetărilor comisiei, s-a suspendat activitatea didactică a doamnei doctor Adam Mădălina”, a afirmat Viorel Jinga pentru Libertatea.

„Din păcate, eu și ceilalți colegi ai mei asistăm la un eveniment nefericit care s-a întâmplat. Este foarte important, de asemenea, să vă subliniez ca activitatea doamnei doctor a fost suspendată. (...) Eu cadru didactic, în cadrul UMF Carol Davila, consider ca acest eveniment este de nedorit să se mai repete. Este singular și, în numele colegilor mei, ne cerem scuze pentru acest incident”, a comentat și Doina Pleşca, director al departamentului de pediatrie în cadrul Univeisităţii de Medicină ”Carol Davila”, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

Deranjați de comportamentul profesoarei, mai mulţi studenţi din anul I au făcut o plângere pe care au transmis-o Rectoratului.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

După ce doamna doctor le-a cerut studenţilor să-i cânte în cor, pe platforma online, o melodie de ziua onomastică, aceasta a renunțat să mai predea, prezentându-le studenţilor un web-inar organizat de Institutul Victor Babeș (pe fundal se auzea tot cadrul didactic, care vorbea cu sine însuşi la persoana a treia).

Când i-au semnalat profesoarei că nu aud nimic, aceasta a început o adevărată dezbatere despre respectul şi stima pe care profesoara ar trebui să o primească.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.