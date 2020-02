Fosta șefă TAROM, cercetată de Poliție: Mădălina Mezei ar fi încasat ilegal bani de chirie de la compania națională (VIDEO)

Mădălina Mezei, fosta șefă TAROM, este din nou în centrul unui scandal, informează B1 TV. Poliţia solicită companiei naţionale date despre cheltuielile acesteia, în perioada în care a condus TAROM Bruxelles, fiind suspiciuni că aceasta ar fi încasat sume colosale de la companie pentru a plăti chiria în Belgia, în condiţiile în care deţinea o casă acolo.

Jurnalistul B1 TV Ștefan Etveș susține că într-o astfel de situație procurorii ar trebui să descindă de urgență la TAROM.

„În toamna anului trecut, emisiunea ”Drumurile noastre” a dezvăluit acest subiect, în premieră pe B1 TV. Faptul că fosta șefă a companiei TAROM și fosta șefă a Agenției TAROM Bruxelles deține o locuință în Bruxelles. Noi am aflat și că TAROM îi plătește în continuare doamnei chirie, chiar dacă ar benefica de o locuință. Nu știu cât de mare e suma, vom face o solicitare către companie. Din ce am aflat, Poliția transporturi a cerut date privind nivelul chiriei acordate, în contextul în care dânsa deține o locuință la Bruxelles. E interesat de aflat dacă dânsa, din postul de manager TAROM, și-a plătit pe mandatul dânsei chirie în Bruxelles

Mi se pare că într-un astfel de caz TAROM ar trebui să sară în aer. procurorii ar trebui să descindă acolo de urgență”, a susținut jurnalistul Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile nostre”, de pe B1 TV.

Contactată telefonic, Mădălina Mezei a spus că nu poate da un punct de vedere în ceea ce priveşte acest scandal, deoarece se află în concediu medical.

