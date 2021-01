MAE: Guvernele din România și Spania vor avea o ședință comună în prima parte a acestui an

Guvernele din România și Spania vor avea o ședință comună în prima parte a acestui an, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice.

Cei doi miniștri de externe, Bogdan Aurescu și Arancha González Laya, se vor întâlni în acest an pentru a pregăti reuniunea comună a celor două guverne.. Oficialii au avut vineri o convorbire telefonică în care au evocat aniversarea, în acest an, a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state, precizează MAE.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a exprimat convingerea că cele două țări vor avea o cooperare foarte bună în pregătirea unui calendar amplu de evenimente politico-diplomatice și culturale care să marcheze momentul aniversar, care va evidenția caracterul excepțional al relației româno-spaniole, inclusiv prin operaționalizarea deplină a Parteneriatului strategic existent între cele două state.

Ministrul Bogdan Aurescu și ministrul Arancha González Laya au exprimat, totodată dorința întăririi dialogului bilateral, inclusiv în contextul efectuării unei vizite la București a șefului diplomației spaniole, în viitorul apropiat, care are caracter simbolic – fiind prima din acest an a demnitarului spaniol și oferind ocazia discutării în detaliu a aspectelor legate de agenda bilaterală, europeană și internațională. Totodată, vizita va pregăti substanța și rezultatele concrete ale primei reuniuni comune a celor două guverne, planificată tot pentru prima parte a acestui an.

Șefii diplomațiilor română și spaniolă au discutat teme de interes comun de pe agenda Uniunii Europene, în vederea consolidării coordonării cu privire la acestea. În ceea ce privește eforturile comune pentru combaterea pandemiei de COVID-19, în special pe demersurile privind vaccinarea, ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat importanța solidarității UE cu statele din vecinătate, în special din Balcanii de Vest și din Parteneriatul Estic.

Ministrul spaniol de externe a fost de acord cu necesitatea ca România și Spania să își asume un rol vizibil și activ la nivel european în chestiunile de interes comun, precum și în vecinătățile sudică și estică ale UE.

Totodată, cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la cooperarea în plan multilateral.

Cu prilejul discuției, ministrul român de externe a transmis totodată condoleanțe pentru victimele recentei explozii din Madrid, de la 20 ianuarie, precum și urări de însănătoșire grabnică celor răniți.