MAE, reacție în urma exploziei din Beirut: niciun cetățean român rănit în urma deflagrației

Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat în urma exploziilor produse în zona portuară a orașului Beirut, capitala Libanului.

Astfel, prin Ambasada României în Republica Libaneză, MAE a întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile

locale pentru informații cu privire la cetățenia și identitatea persoanelor afectate.

Printr-un comunicat, MAE precizează ca imobilul Ambasadei României la Beirut a suferit avarii minore, iar întreg personalul misiunii diplomatice este în afara oricărui pericol. De asemenea, autoritățile locale nu au notificat ambasada cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate, iar la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistență consulară.

Ambasada României la Beirut va continua dialogul cu autoritățile locale, pentru a acorda asistență consulară, la nevoie.



Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața și în jur de 2.500 de persoane au fost rănite în explozia care a distrus, marți, cartierul portului din Beirut. Numeroase clădiri și case s-au prăbușit, iar fumul negru s-a văzut de la kilometri depărtare.

Deși nu se cunoaște cauza exploziei, agenția locală NNA susține că în zonă sunt depozitaţi explozibili, iar o sursă a afimat că în port erau depozitate şi substanţe chimice.

Informații neconfirmate spun că a avut loc și o a doua explozie, la locuința fostului prim-ministru Rafik Hariri, în contextul în care se așteaptă verdictul unui tribunal ONU în cazul uciderii acestuia, în 2005.

Cei patru bărbați, judecați în absență, sunt membri ai grupării șiite Hezbollah, care a negat acuzațiile.

A ajuns la mare, s-a autoizolat pe o plajă sălbatică, dar bărbaţii o urmăreau. Într-o criză de nervi, şi-a dat jos costumul de baie

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv