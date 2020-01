Magda Vasiliu, revoltată după moartea Cristinei Ţopescu: „Mi-e silă...”

Magda Vasiliu s-a arătat dezgustată de atitudinea anumitor persoane, care s-au arătat afectate de trecerea în neființă a Cristinei Țopescu deși, de fapt, chiar n-o plăceau.

În acest context, fosta jurnalistă a amintit de perioada în care a vorbit public despre boala băiețelului ei. Mulți oameni au căutat-o atunci, dar asta trecut repede și apoi tot doar cu o mână de prieteni a rămas.

Vasiliu a ținut să atragă atenția că rețelele sociale ne dau iluzia că suntem populari și importanți când, de fapt, suntem singuri.

Postarea integrală a Magdei Vasiliu:

„Cand, dupa 4 luni de tacere pe facebook (luni in care nimeni nu m a intrebat ce fac) am povestit despre boala lui Vlad, a urmat o perioada in care zilnic primeam zeci de telefoane de la colegii din presa. Eram solicitata pentru interventii in emisiuni, mi se cereau declaratii etc etc. Apoi, cand subiectul s a invechit, nu m a mai cautat nimeni, in afara de cateva persoane. Degetele de la ambele maini mi ajung pentru a numara persoanele ramase alaturi. Dintre toti politicienii si personalitatile publice, singurul care mi a vorbit ca om, nu ca oficial a fost prim ministrul de atunci, Mihai Tudose. Nu simpatizez cu niciun partid, nu vreau sa fac osanale nimanui. Apoi, au fost alaturi de mine prietenele de o viata, cateva colege si, cam atat. Prieteniile virtuale ne dau senzatia ca suntem importanti pentru altii, ca altora chiar le pasa de noi...Noi ne linistim constiinta si avem senzatia ca facem ceva daca avem o reactie la postarile "prietenilor" virtuali si invers. In realitate suntem singuri. Fiecare cu viata lui. Iar excesul asta de socializare virtuala ne a transformat in niste solitari inadaptati, in niste automultumiti blazati, fericiti ca o poza retusata (sau nu) ne a adus nu stiu cate like uri. Cat despre disparitia prematura a Cristinei Topescu nu pot spune decat ca o regret. Nu am fost atat de apropiate incat sa mi permit sa vorbesc despre ea in aceste momente. In plus, vad atata ipocrizie, atatea regrete exprimate peste tot de la persoane care in realitate stiu ca nu o placeau, incat mi e sila”.