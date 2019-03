Magistrații continuă PROTESTELE față de OUG 7 prin care au fost modificate legile justiției (VIDEO)

Continuă protestele judecătorilor și procurorilor față de OUG 7 prin care au fost modificate legile justiției. Zeci de magistrați s-au adunat, vineri, pe treptele Curții de Apel București pentru a contesta, din nou, Ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Dăncilă, informează B1 TV.

Proteste se desfășoară și în țară, unde mai multe parchete și instanțe au anunțat încă de săptămâna trecută că își suspendă activitatea timp de câteva zile, pentru a-și arăta astfel nemulțumirea față de OUG 7.

Unul dintre cele mai contestate aspecte se referă la Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție, inventată de PSD, despre care mulți dintre magistrați spun că nu este altceva decât un instrument de presiune.

Între timp, ministrul Justiției, Tudorel Toader, se întâlnește, vineri, cu premierul Viorica Dăncilă pentru a discuta despre acestă Ordonanță de Urgență. Toader a anunțat joi seară că vineri îi va prezenta prim-ministrului proiectul de modificare a OUG 7 privind legile justiţiei.

