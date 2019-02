Magistrații REFUZĂ invitația premierului Dăncilă: `Independența justiției NU se negociază`

Asociațiile profesionale ale magistraților au refuzat invitația lansată de premierul Dăncilă și au cerut aborgarea imediată a OUG nr. 7 din 2019, pe care Guvernul PSD-ALDE a adoptat-o în urmă cu câteva zile, explicând că orice dialog trebuia inițiat înainte de emiterea actului normativ, și nu după.

„Independența justiției nu se negociază! Orice dialog referitor la adoptarea OUG nr.7/2019 trebuia inițiat anterior emiterii sale, iar nu post factum, singura soluție aflată în acest moment la îndemâna legiuitorului (fie el și delegat) fiind abrogarea imediată și în integralitate a actului normativ în cauză”, arată comunicatul lansat de Forumul Judecătorilor.

Așadar Forumul Judecătorilor din România, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” și Asociația „Inițiativa pentru Justiție” au reamintit că Guvernul României și Parlamentul României au refuzat constant să ia în considerare argumentele și soluțiile constituționale, prin care să respecte convențiile internaționale la care România a aderat, transmise în ultimii doi ani de corpul magistraților.

„Reiterăm faptul că Guvernul României și Parlamentul României au refuzat constant să ia în considerare argumentele și soluțiile constituționale prin care să respecte convențiile internaționale la care România a aderat, transmise în ultimii doi ani de corpul magistraților, care s-au opus inițiativelor legislative într-o majoritate covârșitoare (peste 90% dintre judecători și procurori), iar adoptarea unor modificări ale legislației privind organizarea judiciară, prin Ordonanțe de urgență ale Guvernului, fără respectarea unor rigori minime de transparență decizională și fără consultarea reală și efectivă a corpului magistraților este contrară angajamentelor internaționale ale Statului român”, explică aceștia.



Corpurile profesionale au subliniat că Guvernul PSD-ALDE are obligația de a lua măsurile de suspendare a punerii în aplicare a legilor justiției, după cum o recomandă Comisia Europeană, Comisia de la Veneția și GRECO.



„Prin urmare, Guvernul are obligația de a lua măsuri pozitive de natură legislativă sau administrativă în scopul suspendării imediate a punerii în aplicare a dispozițiilor din legile justiției și ordonanțele de urgență subsecvente criticate de Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia şi GRECO, revizuirea acestor acte normative urmând a fi realizată prin discuții profesioniste și concrete, iar nu prin consultări formale, stabilite la prânzul de week-end și fără o agendă serioasă”, arată același comunicat.



Astfel, magistrații au explicat că dialogul constructiv cerut de Guvernul Dăncilă poate avea loc doar atunci când sunt îndepărtate din legislație dispozițiile care subminează independența justiției și principiile statului de drept.



În consecință, solicităm imediat Guvernului României să elimine limitările adoptate cu privire la libertatea de exprimare a judecătorilor și procurorilor și să abroge imediat dispozițiile referitoare la înființarea Secției speciale pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați, cu o competentă exclusivă care nu mai există în cazul niciunei alte categorii socio-profesionale. Cerem Guvernului României să renunțe imediat la dispozițiile care prevăd dublarea perioadei de pregătire în cadrul Institutului Național al Magistraturii și la cele care elimină meritocrația în magistratură, promovarea efectivă la instanțele și parchetele superioare urmând a se face numai pe baza meritocratice, inclusiv și mai ales la Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, solicităm Guvernului României să abroge imediat OUG nr.77/2018, precum și prevederile referitoare la reorganizarea Inspecției Judiciare care întăresc nejustificat atribuțiile inspectorului-șef.



Dialogul loial și constructiv între puterile statului poate avea loc doar în momentul în care sunt îndepărtate din legislație dispozițiile care subminează independența justiției și principiile statului de drept.



Nu în ultimul rând, adresăm un apel Consiliului Superior al Magistraturii și altor asociații profesionale să nu trimită reprezentanți la aceste întrevederi propuse (la care, în mod surprinzător, nu au fost invitați Președintele ICCJ sau Procurorul General al României), cât timp nu se conturează o agendă concretă cu privire la modul în care Guvernul României se angajează să transpună imediat coordonatele trasate de entitățile internaționale indicate.