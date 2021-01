MAI: 5.078 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1,9 milioane de lei (VIDEO)

Prima zi a anului a adus o serie de amenzi și sancțiuni contravenționale pentru românii care au ales să încalce măsurile sanitare sau să comită, cu bună știință, infracțiuni privind circulația rutieră.

Angajații din cadrul MAI au aplicat 5.078 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1,9 milioane de lei.

„Peste 1.300 de intervenții la situații de urgență, iar o acțiune a pompierilor ce a necesitat activarea planului roșu de intervenție a avut loc chiar în această noapte, la Spitalul Municipal din Roman, secția Psihiatrie. Incendiul a fost lichidat în aproximativ o oră și nu au fost înregistrate victime, cadrele medicale și pacienții find evacuați la timp. Patru persoane s-au intoxicat ușor cu fum. Focul s-a declanșat de la o țigară aprinsă.

În prima zi a anului s-a înregistrat o scădere a numărului de infracțiuni, comise cu violență, cu 80% față de începutul anului 2020. Numărul autorilor de infracțiuni prin în flagrant este în creștere față de anul trecut0, de la 85 la 143.

La nivel național, personalul MAI a aplicat 5.078 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1,9 milioane de lei. Polițiștii rutieri au fost mobilizați pe drumurile pe care se înregistrează de obicei probleme, pentru a a crod sprijiin conducătorilor auto și pentru a preveni accidentele grave. Evident că au fost depistați și conducători auto care au încălcat cu bună știință regulile de ciruclație. În ultimele 24 de ore au fost reținute 225 de permise de conducere și au fost retrase 42 de certificate de înmatriculare.

Angajații MAI au continuat în prima zi a anului, acțiunile pentru limitarea virusului SARS-CoV-2, acționînd alături de reprezentanți ai ANSVSA, ANPC și reprezentați ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Ministerului Transportului și ai autorităților publice locale. Echipajele MAI au efectuat trei misiuni de însoțire a transporturilor vaccinului anti-COVID.

La nivel național au fost desfășurate peste 1.100 de acțiuni punctuale de control cu privire la modul de respectare a măsurilor sanitare, au fost verificați aproximativ 2.500 de operatori economici, 107 operatori transport persoane și aproape 6.000 de obiective de interes, dintre care aprox. 2.000 de restaurante, terase și fast-food-uri. Au fost verificate peste 64.000 de persoane.

În prima zi a anului au fost aplicate peste 2.800 de sancțiuni contrvaneționale, în valoare de peste 684.000 de lei. Peste 2.00 de sancțiuni s-au aplicat pentru nepurtarea măștii de protecție, 586 pentru încălcarea restricțiilor de circulație, 36 pentru nerespectarea distanțării fizice și 19 pentru nerespectarea măsurilor privind carantina și izolarea”, a precizat comisarul șef de poliție, Monica Dăjbog, în timpul unei declarații de presă.

