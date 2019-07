Haos la Academia de Poliţie în privinţa lucrărilor de doctorat. Corpul de Control la Ministerului Afacerilor Interne a constatat, printre altele, că nu există date cu privire la numărul de lucrări plagiate, nu există o bază de date cu lucrările făcute, nu există proceduri de stabilire a standardelor pentru lucrărille de doctorat, iar verificările privind eventualele plagiate au fost făcute de mântuială.

Într-o declarați de presă susținută, miercuri, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a precizat că activitatea Corpului de Control a vizat aspecte tehnice şi administrative, fără a se pronunța asupta existenței sau inexistenței plagiatelor.

Una dintre constatările făcute în urma verificărilor a fost aceea că la Academia de Poliție ”s-au luat doar niște decizii pur formale privind verificarea existenței plagiatului”.

”Prima constatare a fost că la nivelul Academiei de Poliție s-au luat doar niște decizii pur formale privind verificarea existenței plagiatului în cazul tezelor de doctorat din perioada 2011-2018, respectiv a tezelor de doctorat ale personalului cu funcții de conducere.

Activitatea de verificare a tezelor de doctorat nu s-a desfășurat în mod constant, ci doar atunci când existau solicitări asupra informării stadiului din partea conducerii MAI.

La nivelul Academiei de Poliție au fost desfășurate unele activități punctuale pentru verificarea tezelor de doctorat, prin programul de detectare a similitudinilor, însă nu au fost dsfășurate și alte activități obligatorii.

Prin modul în care s-a acționat pare însă că s-a urmărit să nu se poată realiza o diagnosticare corectă a fenomenului de plagiat. Deși Academia de Poliție a prezentat Ministerului și în spațiul public o serie de informații în sensul în care au fost verificate 149 de teze de doctorat, din care 55 au fost peste pragul acceptat al coeficienților de similitudini, în fapt, în cadrul procesului început în 2018, au fost verificate doar 82 de texe, din care 61 au fost peste pragul de alertă.

Din numărul total de 333 de teze de doctorat, 71 au fost verificate în perioada 2017-2018, conform procedurilor legale, înainte de susținerea publică a tezelor, iar din celelalte 262 de teze din perioada 2011-2016, au fost verificare doar 82. Pentru 61 din cele 82 de teze verificare au fost constatate depășiri ale coeficienților de similitudine admiși.

Deși au fost emise 61 de rapoarte, la Comisia de Etică și Deontologie Universitară a Academiei de Poliție, au fost trimise doar 58. (...) Au fost inclusiv situații în care anumite texe de doctorat au fost verificate în perioade de timp diferite, cu rezultate diferite”, a declarat Monica Dajbog.

Purtătorul de cuvânt al MAI a mai precizat că au existat inclusiv ofițeri din conducerea Academiei care nu și-au depus tezele de doctorat la Comisia de Etică pentru a fi verificare, așa cum prevede procedura.

O altă constatare a echipei Corpului de Control este că 4 ofițeri din conducerea Academiei de Poliție nu și-au depus propriile teze de doctorat la Comisia de Etică în scopul verificării prin softul anti-plagiat, așa cum se decisese prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Academiei din 21.03.2019.

Concluzia evaluării efectuate de Corpul de Control al ministrului este că la nivelul Academiei de Poliție nu există o politică coerentă de identificare și sancționare a plagiatului: nu există o procedură de verificare a tezelor prin programul de semnalare a similitudinilor, nu există o bază de date cu propriile teze de doctorat, nu sunt stabilite criterii, proceduri și standarde obligatorii pentru prevenirea fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului.

În urma finalizării acestei verificări, comisia de evaluare a făcut o serie de propuneri privind verificarea și prevenirea situațiilor de nerespectare a standardelor de calitate și a eticii științifice, profesionale și universitare. Una dintre propuneri vizează reanalizarea tuturor deciziilor luate la nivelul Academiei de Poliție cu incidență în verificarea respectării standardelor de etică profesională și elaborarea unui plan cu măsuri concrete de verificare a situațiilor de plagiat”, a mai spus reprezentanta MAI.

