Anchetă de amploare la ISU Dolj, după ce șefii Pompierilor au descoperit că în cadrul instituţiei sunt angajate 101 cadre militare care au diferite grade de rudenie între ele, informează B1 TV.

Cap de listă este chiar fiul inspectorului șef al ISU Dolj, care are gradul de plutonier. Astfel, acesta îi este subordonat direct tatălui său. Tot șeful ISU Dolj a angajat și patru fini în funcții de conducere.

O situație asemănătoare există și în cazul prim-adjunctului de la ISU Dolj, care a angajat-o în subordonare directă pe soția sa și a și evaluat-o anual, aceasta obținând calificative extrem de bune. Iar adjunctul instituției l-a angajat la ISU pe fratele său. Astfel din cei 800 de angajați ai ISU Dolj, 101 sunt rude cu persoane din conducere.

Reprezentanții Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) susțin că în cazul ISU Dolj nu este vorba de vreo problemă legală.

”Potrivit punctului de vedere al Agenției Naționale de Integritate cadrul militar nu este funcționar public și, ca atare, nu intră sub incidența legii care reglementează conflictul de interese și incompatibilități”, se arată în motivarea IGSU.

În urma dezvăluirilor, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a decis ca, începând de luni, să trimită Corpul de control al MAI la ISU Dolj pentru a vedea cum s-a ajuns într-o asemenea situație.

Într-o intervenție telefonică în cadrul știrilor B1 TV, Marcel Vela a declarat că, în calitate de simplu cetățean, nu i se pare corect ce se întâmplă la ISU Dolj, dar ca ministru trebuie să găsească argumente juridice înainte de a se pronunța.

”O să aștept concluziile Corpului de control, după care mă voi pronunța. Acum nu pot să spun exact despre ce este vorba. (...) Corpul de control va analiza toate aspectele și va prezenta un raport, pe care o să-l prezint opiniei publice la momentul potrivit. (...)

Nu mi se pare corect, dar trebuie să găsesc argumente juridice ca să pot interveni. Altfel, să spunem că aș lua o decizie cu privire la aceste angajări, este de notorietate faptul că orice salariat care se simte prejudiciat de o decizie a șefului se poate duce în instanță și acolo să câștige o revizuire a deciziei sau o anulare a ei. În această situație delicată trebuie să-l angajezi din nou și să-i plătești din urmă toate salariile și poate să te reclame și pentru abuz în serviciu. Așadar, până nu primesc toate punctele de vedere ale Corpului de control, nu pot să mă pronunț pentru că n-ar corect din punct de vedere al legii și a calității mele de ministru. Ca om, ca telespectator, evident că nu mi se pare corect”, a declarat Marcel Vela.

