MAI: Doi polițiști, vizați de o investigație a DGA pentru că ar fi sprijinit activitatea unei grupări de crimă organizată (VIDEO)

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat, vineri, prin vocea purtătorului de cuvânt, Monica Dajbog, acțiunile desfășurate în ultimele 14 zile pentru destructurarea grupurilor infracționale. Unul dintre cazurile la care a făcut referitre reperezentata MAI este cel al unor polițiști care ar fi sprijinit activitatea unei grupări de crimă organizată.

Liderul grupării ar fi asigurat protecția organizației criminale cu ajutorul unor foști sportivi sau bodyguarzi în diverse cluburi de noapte din București. În acest sens el se folosea, printre altele, de relațiile de amiciție pe care le-ar fi avut cu majoritatea liderilor lumii interlope din România. Individul era cunoscut ”pentru faptul că ordona acțiuni extrem de violente împotriva persoanelor cu care avea divergențe cu privire la activitățile infracționale”.

Pentru destructurarea grupului infracțional care ar fi comis infracțiuni de tentativă la omor calificat, șantaj, proxenetism, viol, trafic de influență, evaziune fiscală și spălarea banilor, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, luptătorii S.I.A.S. și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Vaslui și Brașov, în urma cărora 12 membri ai grupării au fost reținuți.

”Ofițerii Direcției Generale Anticorupție au desfășurat acțiuni de investigații sub acoperire cu grad înalt de complexitate pentru documentarea faptelor a doi polițiști care ar fi sprijinit activitatea grupării de crimă organizată.

Astfel, unul dintre cei doi suspecți, la data comiterii faptelor comisar de poliție în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și membru al unui grup care se ocupa de paza cluburilor din București, a inițiat o relație de colaborare cu liderul grupării infracționale. Împreună cu acesta, a întreprins demersuri pentru deschiderea și administrarea a 2 case de pariuri sportive folosite pentru spălarea banilor proveniți din activități ilegale. De asemenea, polițistul acorda ,,consiliere juridică” atunci când liderul grupului sau alți membri erau implicați în comiterea unor infracțiuni.

Cel de-al doilea polițist ar fi primit mită în valoare de 5.000 de euro pentru că a susținut că are influență asupra unui procuror sau judecător și îl poate determina să înlocuiască măsura arestării preventive dispusă față de unul dintre membri grupării, cercetat pentru tentativă la omor. Victima ar fi denunțat activitățile infracționale ale grupării. În scop de intimidare, denunțătorul ar fi fost atras la o adresă din București și atacat cu o sabie”, a declarat Monica Dajbog.

E OFICIAL! BEC ANULEAZĂ VOTURILE! Când SE REIAU alegerile locale

În total, în ultimele două săptămâni, pentru destructurarea unor grupări infracționale, au fost organizate peste 70 de acțiuni, în cadrul cărora au fost efectuate 454 de percheziții domiciliare.

În urma acestora, oamenii legii au dispus măsuri preventive față de 296 de persoane: 120 de persoane au fost reținute, iar 92 au fost arestate preventiv. În același timp, 80 de persoane au fost plasate sub control judiciar, iar față de alte patru s-a dispus măsura arestului la domiciliu.

În plus, în urma acțiunilor operative de amploare au fost dispuse măsuri asiguratorii în valoare de peste 14 milioane de lei.

De asemenea, în ultimele 14 zile, „efectivele MAI au prins în flagrant 2.851 de autori de infracțiuni și au depistat aproape 200 de persoane care erau date în urmărire națională sau internațională”.

În aceeași perioadă, echipajele de Poliție și Jandarmerie au constatat peste 110 mii de contravenții și au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 44 de mii de lei, a mai precizat purtătorul de cuvânt al MAI.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.