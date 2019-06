Ce MĂSURI a luat MAI pentru gestionarea consecinţelor fenomenelor meteorologice și hidrologice. RECOMANDĂRILE autorităților

Au fost convocate Comitetele Județene pentru Situații de Urgență la nivelul a 23 județe şi au fost transmise mesaje de avertizare pentru populație prin sistemul RO-ALERT, se număra printre măsurile aplicate de autorităţi pentru a atenua efectele fenomenelor meteorologice și hidrologice de vineri noaptea, se arăta într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de sâmbătă.

"În data de 31 mai a.c., la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Național de Conducere Integrată a fost completat cu grupa operativă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

De asemenea, au fost convocate Comitetele Județene pentru Situații de Urgență la nivelul a 23 județe (AB, AG, BC, BR, BZ, CL, CS, CT, CV, DB, GJ, GL, GR, HD, IF, ÎL, MH, MM, PH, TL, VL, VN și VS), dar și Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Au fost activate grupele operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din 25 județe (AB, AG, BC, BN, BR, BV, BZ, CL, CS, CT, CV, DB, GJ, GL, GR, HD, HR, ÎL, MH, PH, SB, TL, VL, VN și VS) și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov", se arată în comunicat.

"Au fost transmise mesaje de avertizare pentru populație prin sistemul RO-ALERT la nivelul județelor Albă, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Tulcea", mai precizează comunicatul.

Ministerul de Interne a indicat şi că, în momentul de fată, ar exista intervenţii în 10 judeţe, la care ar lua parte peste 7.200 de angajaţi ai instituţiei.

"Încă de ieri, la nivelul ISU Prahova a fost crescută capacitatea operațională la Nivel IV – Alertă Roșie, iar pentru trei subunități ale ISU Argeș la Nivelul ÎI – Alertă Albastră.

La nivelul MAI pentru județele aflate sub avertizare/atenționare sunt în serviciu operativ peste 7.200 de pompieri, polițiști și jandarmi și sunt disponibile 3.425 mijloace tehnice.

În prezent, sunt în desfășurare intervenții în 10 județe (AG, CL, CJ, HD, GL, GR, ÎL, IF, MS și PH).

Peste 7200 de angajați ai MAI au acționat noaptea trecută și sunt în continuare la datorie pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice. În 24 de ore au fost emise 12 avertizări meteorologice și 14 hidrologice, multe dintre acestea fiind de tip atenționări de fenomene imediate", a precizat Ministerul de Interne.

Ce pierderi de vieţi omeneţi şi ce pagube materiale a raportat Ministerul

"Fenomenele meteorologice și hidrologice au produs efecte în 55 localități din 15 județe (AG, BN, BZ, CL, CJ, HD, GL, GR, ÎL, ÎS, IF, MM, MS, NT și PH), situația cea mai gravă fiind în județul Prahova.

În acest județ, 5 persoane (1 mamă și 4 copii) au fost surprinse de o viitură. Femeia a fost salvată, un copil a fost găsit decedat seara trecută, iar în această dimineață a fost găsit al doilea minor, de asemenea decedat. Ceilalți doi copii sunt căutați în continuare de echipe formate din pompieri, polițiști și jandarmi.

De asemenea, 37 de persoane au fost salvate de angajații MAI, iar alte 100 s-au autoevacuat.

În total, la nivelul celor 15 județe au fost afectate 559 case, 42 anexe gospodărești, 56 beciuri/subsoluri, 142 curți, 3 clădiri aparținând unor instituții publice și 7 autovehicule.

Traficul rutier este blocat pe drumul județean 102C, în județul Prahova din cauza surpării carosabilului pe o lungime de 15 m și a fost afectat temporar pe alte 7 drumuri naționale (DN 17D/BN, DN 10/BZ, DN 2/BZ, DN 5/GR+IF, DN 24C/ÎS, DN 6/IF și DN 1B/PH) și 2 drumuri județene (DJ 172B/BN și DJ 201/ÎL)", arată comunicatul.

Situația prognozelor meteorologice și hidrologice în prezent și ce recomandări fac autoritățile

La acest moment, fenomenele meteorologice și hidrologice s-au redus ca intensitate și situația tinde să se normalizeze.

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru nord-vestul, estul țării și pentru zonele de munte, valabil de astăzi, ora 10.00 până în data de 2 iunie ora 06.00 și un cod portocaliu de ploi abundente pentru județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, valabil în același interval orar.

Rămâne în vigoare până la ora 16.00 codul GALBEN emis de hidrologi pentru scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale pentru râuri din 41 județe (AB, AG, AR, BC, BH, BN, BR, BT, BV, BZ, CJ, CL, CS, CT, CV, DB, DJ, GJ, GL, GR, HD, HR, ÎL, ÎS, IF, MH, MM, MS, NT, OT, PH, SB, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VL, VN și VS).

Codul PORTOCALIU emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru 15 județe (AG, BV, BZ, CV, DB, DJ, GR, GJ, IF, OT, PH, SM, SB, TR și VL) este valabil până astăzi, 1 iunie a.c. la ora 24.00.

Recomandăm populației din zonele aflate sub avertizări să evite deplasările în zonele cursurilor de apă pentru a nu fi surprinse de eventuale viituri și să colaboreze cu autoritățile locale și centrale în cazul în care se impune evacuarea anumitor zone. Toate măsurile luate de angajații MAI au ca scop protejarea populației și a bunurilor.