Mai multe echipaje de poliție au descins vineri la șantierul de pe malul Lacului Herăstrău din Capitală, în contextul în care, în spațiul public, au fost lansate încă de acum trei luni acuzații referitoare la continuarea ilegală a activității de construire, după ce instanța a decis suspendarea autorizației.

În luna mai, Tribunalul București a suspendat o autorizație de construire emisă pe malul Lacului Floreasca din Capitală (str. Moeciu nr. 1) și PUZ (plan urbanistic zonal) Inel Median în ceea ce privește malul Lacului Floreasca, din zona Parcului Herăstrău. În ciuda faptului că decizia era executorie imediat și că lucrările trebuiau să înceteze încă de pe data de 18 mai, iar continuarea lucrărilor fără autorizație valabilă este infracțiune, activitatea ar fi continuat să se defășoare la șantierul de pe malul Lacului Floreasca, potrivit reprezentanților societății civile care au inițiat demersuri pentru a bloca realizarea de construcții pe malul Lacului Floreasca din Parcul Herăstrău.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Echipele de muncitori au fost și astăzi pe șantier și au plecat numai după ce au ajuns forțele de poliție, anunță B1TV.

Dan Trifu, președinte Eco-Civica a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că autoritățile au fost sesizate de către reprezentanții societății civile în privința continuării ilegale a lucrărilor.

“Avem hotărâre a Instanței care a dispus suspendarea autorizației de construire, ceea ce implică și suspendarea construcțiilor. Hotărârea este executorie, indiferent că ea poate fi atacată cu recurs. Am făcut sesizări la Poliția Locală care a aplicat sancțiuni, am făcut sesizări la Inspectoratul de Stat în Construcții care a sistat lucrările. De asemenea am sesizat și Poliția Națională pentru că nus e respectă o Hotărâre a Instanței. Este o plângere penală, pentru că vorbim despre o infracțiune. Este de neimaginat ca o Hotărâre judecătorească să nu fie respectată și cât timp a durat ca autoritățile statului să acționeze. Hotărârea este executorie pentru toate părțile din proces, inclusiv pentru dezvoltator. Acesta a sfidat total legile României și a continuat lucrările. Dacă nici acum nu oprește lucrările atunci Parchetul va întocmi dosar penal și va răspunde penal. Pe fondul acțiunii, anularea autorizației de construire și a PUZ, va continua această procedură și Instanțele vor considera că sunt motive de anulare a acestor acte urbanistice. Ele încalcă flagrant legislația de mediu și legea urbanismului. Ele sunt încălcate, ca atare Instanța va dispune și anularea acestor acte”, a precizat Dan Trifu.SCADE VÂRSTA DE PENSIONARE, ÎN ROMÂNIA! VEZI LISTA CU JUDEȚELE ÎN CARE ROMÂNII VOR IEȘI MAI REPEDE LA PENSIE

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Nicușor Dan a anunțat în urmă cu trei luni că va notifica Poliția

Contactat de B1.RO, candidatul independent la Primăria Capitalei Nicușor Dan a precizat atunci că cei care trebuie să pună în aplicare decizia instanței este Poliția Locală, însă este o practică deja să nu se întâmple acest lucru, în condițiile în care există o complicitate între autoritățile locale care dau autorizații ilegale și constructori. Pentru a opri în continuare șantierul de pe malul Lacului Floreasca, Nicușor Dan a precizat că Poliția Locală va fi notificată să pună în aplicare decizia instanței.

“Niciodată Poliția Locală nu se va duce să oprească șantierul. Deci va trebui să ne ducem noi acolo, să sunăm la 112, să vină Poliția națională, aceasta să cheme Poliția Locală și în momentul în care i-ai chemat și fiind înregistrat la 112 nu pot să nu facă niciun act și în cele din urmă opresc șantierul. E penibil să te tot duci la 112 care are altă treabă”, a explicat Nicușor Dan.

Proprietarul șantierului, un controversat om de afaceri iranian

Sursa foto: Facebook

Activiștii susțin că proprietarul șantierului este controversatul om de afaceri iranian Manochehr Saadati Sohi care ar fi responsabil pentru ridicarea fără autorizație a clădirii Persepolis lângă Satul Francez. Fost patron al Antrefrig, acesta este, în prezent, asociat în Persepolis Development, Palladian Estate și Expo Frig - companie pe care o deţine împreună cu actuala sa soţie, Noemi Roxana Saadati – Sohi.

Numele acestuia apare în mai multe scandaluri privind retrocedările din Capitală. O filială a Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), zeci de bucureşteni care lucrează pentru ea şi care locuiesc în locuinţele sociale ale acesteia de peste 20 de ani, dar şi câteva firme au rămas fără singura cale de acces către locuințe, după ce drumul de acces a intrat în proprietatea de 66.000 mp a controversatului om de afaceri iranian, scrie g4media.ro.

Saadati-Sohi a fost implicat şi într-o dezvoltare imobiliară controversată în Satul Francez din nordul Bucureștiului, unde a construit un hotel și trei blocuri cu apartamente. Tot el este unul dintre proprietarii despăgubiţi de Primăria Capitalei pentru Parcul Verdi din Sectorul 1.

El este și principalul beneficiar al despăgubirilor plătite de Primăria Capitalei pentru lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, cea care leagă Autostrada A3 București-Ploiești de Bulevardul Văcărescu din Capitală, potrivit unui proiect de hotărâre din 2018.

Până în acest moment omul de afaceri iranian Manochehr Saadati Sohi nu a putut fi contactat, în ciuda încercărilor B1.RO de a obține un punct de vedere.