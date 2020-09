Mai multe rezidente au fost depistate cu COVID-19, la Spitalul Elias. DSP a aflat informația pe surse, pentru că îmbolnăvirile n-au fost raportate (VIDEO)

Este alertă la Spitalul Elias din Capitală, unde mai mulți rezidenți au fost depistați cu COVID-19. Direcția de Sănătate Publică va efectua o anchetă epidemiologică în acest caz. Cum unitatea medicală nu a raportat situația, informația a ajuns la DSP pe surse, potrivit B1 TV.

