Mai multe vedete au fost ținta unor hackeri, care au luat credite la bancă în numele lor (VIDEO)

Zeci de vedete au cazut victime unor fraude informatice! Mai multe persoane sunt suspectate că au spart conturile bancare si cele de pe retelele de socializare ale vedetelor, folosindu-se de numele acestora pentru a solicita transferuri de bani. DIICOT a efectuat mai multe percheziţii pentru a destructura gruparea infracționala, iar procurorii au dus la audieri 14 persoane.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.