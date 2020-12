Mai mulți bulgari au încercat să intre ilegal în România cu teste COVID-19 false

Doi bulgari au încercat să intre în România cu teste Covid false! Siguri pe ei, indivizii s-au prezentat la vama Giurgiu cu nişte hârtii ilegale pentru care plătiseră 50 de euro. Polițiștii noştri de frontieră i-au dat pe mâna ofiţerilor din ţara lor de origine, pentru anchetă.

La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, polițiștii români le-au verificat atent documentele pe baza cărora voiau să intre în ţara noastră. Mai exact actele care ar fi trebuit să ateste că făcuse recent teste COVID şi că acestea erau negative.

Doar că ofieţrii au constatat că documentele fuseseră falsificate. Luaţi la întrebări, bulgarii au recunoscut că le cumpăraseră.

Cetăţenii bulgari, în vârstă de 40, respectiv 54 de ani, au declarat faptul că au procurat testele false din Bulgaria, contra sumei de 50 de euro fiecare, cu intenţia de a li se permite intrarea în România fără a le fi aplicate măsurile de sănătate publică de către autorităţile competente, având în vedere că Bulgaria se află pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, au anunțat polițiștii de frontieră din Giurgiu. Bărbaţii au fost preluați de polițiștii de frontieră din Bulgaria. Autoritățile române confirmă că în ultima perioadă s-au confruntat cu numeroase cazuri de încercare de trecere frauduloasă a frontierei.

