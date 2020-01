Mai mulți elevi de la o școală din Capitală au fost transportați la spital, în urma unei dezinsecții în sălile de clasă.

Copiii acuză dureri de cap din cauza unui gaz toxic.

Este vorba despre școala nr. 133 din Sectorul 4 al Bucureștiului, iar la fața locului au fost trimise echipaje SMURD pentru evacuarea clădirii.

Până în acest moment au fost transportați 15 copii la spital: 13 la Grigore Alexandrescu și doi la Marie Curie.

În urma măsurătorilor efectuate de echipajul CBRN nu au fost depășite pragurile de alarmare.

