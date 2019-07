Se complică situatia pentru cele două femei deghizate în măicute care, luni seara, au împins un bărbat pe sinele de cale ferată în Gara Vaslui.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE

Desi mar ț i seara reusiseră să plece din oras, acestea au fost întoarse din drum, de la Adjud, ș i internate în sectia Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgen ț ă Vaslui. Asta după ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui ș i-au declinat competenta în acest caz, dispunând schimbarea încadrării juridice din infrac ț iunea de loviri ș i alte violente în tentativă de omor.

LACRIMI AMARE ÎN MUZICA POPULARĂ! BIATA IRINA LOGHIN! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ACCIDENTUL VASCULAR! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Dosarul urmează să fie înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, procurorii de aici urmând să decidă dacă îsi însusesc solutia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătorie. În functie de diagnosticul pus de medicii specialisti din cadrul sectiei Psihiatrie, este posibil ca magistratii vasluieni să solicite chiar si o măsură privativă de libertate pentru cele două false măicute.

APOCALIPTIC! MARIA GHEORGHIU A ANUNȚA DEZASTRU! VA LOVI CURÂND ROMÂNIA! CEA MAI CUTREMURĂTOARE PREVESTIRE A MOMENTULUI...

Cele dou ă femei au fost localizate miercuri diminea ță , în ora ș ul Adjud din jude ț ul Vrancea, ș i întoarse din drum, sub escorta Politiei, la Vaslui. Miercuri după-amiază, în jurul orei 13:00, cele două femei au fost aduse de politisti si internate în Sectia Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgentă Vaslui, unde urmează ca medicii specialisti să le evalueze din punct de vedere psihologic.

Brusc, de când au fost internate, cele două femei sunt calme si linistite si prezintă un comportament la polul opus fată de cel avut pe stradă. În plus, se pare că acestea nu-si amintesc de incidentele avute în oras si nu recunosc că ar fi săvârsit vreo agresiune fizică. Deocamdată, pacientele sunt tinute sub observatie. În următoarele zile vor fi supuse unor investigatii medicale si cel mai probabil si unei expertize psihiatrice. Până atunci medicii le tin sub observatie, fără a le administra vreun tratament. Specialistii spun că cel mai probabil, în cazul acestora ar fi vorba despre o boală numită delir mistico-religios. Persoanele care suferă de această boală tes în jurul lor tot felul de scenarii, crezându-se trimisii lui Dumnezeu pe Pământ. scrie Vremea Nouă.

Potrivit politistului local care le-a legitimat, duminică după-amiază în centrul Vasluiului, una dintre femei ar fi din satul Portari, comuna Zăpodeni, iar cealaltă din satul Gănesti, judetul Galati. Femeia care figurează ca fiind vasluiancă s-a născut în Bucuresti, iar o mare parte din viată a trăit-o în jurul mănăstirilor din tară. Singurul lucru care o leagă pe aceasta de judetul nostru este doar domiciliul trecut în buletin.