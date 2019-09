Maimuţa căutată în Capitală, prinsă în podul unei case din Sectorul 5

Maimuța care scăpase în cartierul bucureștean Ferentari, din sectorul 5 al Capitalei, a fost prinsă după mai bine de 12 ore de căutări.

Animalul a fost tranchilizat pentru a putea fi capturat.

Este vorba de un mascul a cărui vârstă e estimată la 3 ani și care, potrivit celor implicați în operațiunea de căutare, este obișnuit cu oamenii.

Medicul veterinar Ovidiu Roșu, membru al Asociației ARCA, a spus că operațiunea a fost „foarte dificilă” și că exista pericolul ca animalul să atace oamenii, scrie europafm.ro.

„Am capturat-o, o acțiune foarte dificilă, avînd în vedere că sînt multe case în jur, multe locuri în care se cațăra. Am reușit să o nimerim de două ori. Prima oară am lovit-o în os, de aceea nu și-a făcut efectul (tranchilizantul, n.r.), am alergat-o foarte mult. Va trebui să mergem la clinică, la centrul nostru, unde vom scoate acul din os și o vom trezi”, a declarat Ovidiu Roșu.

Reamintim că, o maimuță a fost surprinsă în curtea unei case din cartierul Ferentari, iar femeia care a văzut animalul a apelat la 112. (Detalii AICI)