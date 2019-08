Ambasadorul României la Washington, George Maior, se va prezenta vineri în faţa procurorilor de la Secţia Specială de investigare a infracţiunilor din justiţiei pentru a fi audiat în dosarul în care Laura Codruţa Kovesi a fost pusă sub acuzare pentru trei infracţiuni privind felul în care a fost adus în ţară Nicolae Popa.

Fostul director al SRI a mai fost de două ori citat de către procurori, dar nu a putut fi prezent în ţară pentru a fi audiat.

"Acum sunt aici şi sunt oricând la dispoziţia unei instituţii a statului, bineînţeles că mă prezint la orice asemenea solicitare", a afirmat Maior, pentru Digi24, miercuri.

În acest dosar, au fost audiați fostul ministru de Interne Gabriel Oprea și fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, ambii în calitate de martor. Florian Coldea a declarat, după aproape 4 ore de audieri, că nu a luat la cunoștință de nicio împrejurare în care Kovesi să fi comis vreo infracțiune și că poate ar trebui investigați cei care nu au făcut nimic pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa, din Indonezia, în 2011.

Laura Codruţa Kovesi este inculpată în acest dosar pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

