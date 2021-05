Mamă din Iași, acuzată că și-a bătut copiii până i-a băgat în spital (VIDEO)

O femeie din Iași este acuzată de fostul soț că și-ar fi bătut copiii înainte de Sărbătorile Pascale. Cei patru minori ar fi ajuns la spital după o bătaie soră cu moartea, primită de la cea care le-a dat viaţă.

„- Ce comentezi, Matei? Asta e mizeria pe care aţi lăsat-o voi.

- Dar noi am venit acum două zile...

- Nu te apleca asupra lor! Stai normal, nu te enerva!

- Nu răspunde în faţa mea că sunt mama ta! Nu răspunde!

- Lasă-i!”

