Imagini șocante în fața casei criminalului în serie din Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmată în timp ce urlă de durere.

"De ce i-a făcut asta? Pentru ce? Nu merita copilul meu. Nu merita! Om de 65 de ani...de seamă cu tata. Jur că-l omor cu mâinile mele! Mi-a omorât copilul!", striga femeia, printre lacrimi, potrivit observator.tv.

