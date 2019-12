Mama Luizei Melencu a ajuns de urgență la spital: În ce stare se află femeia 

Mama Luizei Melencu a ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Urgenţă din Craiova. Tatăl femeii a sunat la 112 după ce Monica Melencu a început să se simtă rău și și-a curs foarte mult sânge din nas, potrivit Adevărul.ro.

La locuința familiei Melencu a ajuns un echipaj SMURD, iar medicul a constatat că mama Luizei avea tensiunea foarte mare. Astfel, aceasta a fost transportată la unitatea medicală pentru investigații suplimentare.

De altfel, perioada Crăciunului a fost una foarte grea pentru mama adolescentei pe care Gheorghe Dincă susține că a ucis-o.

"A fost o perioadă grea. Monica a suferit mult. Astăzi (sâmbătă - n.r.) am văzut că era foarte palidă şi pe seară din senin a început să-i curgă sânge din nas care nu se mai oprea. Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte, că nu mai are forţă. Ne-am speriat şi am sunat la 112", a declarat bunicul Luizei.

Medicii vor decide acum dacă este necesar ca Monica Melencu să rămână sunb supraveghere.