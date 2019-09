Mama Luizei Melencu a răbufnit la adresa procurorilor dIICOT, după ce joi a fost amendată cu suma de 5.000 de lei pentru că a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea unei noi expertize ADN.

"Dincă mi-a luat fata, DIICOT îmi ia banii! Să mă ia şi pe mine Dincă, ca să pot să le plătesc banii procurorilor! În şase luni, de când a dispărut Luiza, ce adevăr am aflat? Mi-e ruşine că trăiesc în România! Trei luni şi jumătate m-am dus la porţile DIICOT şi mi-au spus că n-au nicio pistă. Ce încredere să mai am eu în DIICOT? Nu mai am nicio întredere", a spus Monica Melencu la România TV.

Amintim că DIICOT a solicitat, miercuri, ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care să se stabilească profilul genetic (ADN) în cazul Luizei Melencu, dar şi pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dincă, suspectul crimelor de la Caracal.

Monica Georgeta Melencu a refuzat, însă, prelevarea de noi probe.

