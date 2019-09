Un început de an școlar extrem de dureros. De asta au avut parte părinții Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu, victimele criminalului de la Caracal.

Mama Luizei a fost la deschiderea anului școlar și le-a citit foștilor colegi ai fiicei sale un mesaj emoționant.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

"Mi-aș fi dorit să fiu aici în prima zi de școală alături de Luiza. Îmi este destul de greu, uitându-mă în stânga mea și în dreapta mea că Luiza nu mai este prezentă. Nu veți mai avea parte de zâmbetul ei pentru că un monstru cu chip de om a răpit-o și nu spune unde a dus-o. (...) Dragă Luiza suntem mereu cu gândul la tine și se ușa casei este mereu deschisă", a spus mama Luizei Melencu.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

Diriginta fetei a rostit la rândul său doar cuvinte de laudă la adresa adolescentei ucisă de Gheorghe Dincă. Era șefă de promoție și mereu o sursă de bună dispoziție, a spus dascălul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.