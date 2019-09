UPDATE: Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, s-a prezentat luni dimineață Institutul Național de Criminalistică din București pentru a-i fi recoltate noi probe ADN.

Mama Luizei Melencu este aşteptată, luni, la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici", pentru noi recoltări de probe biologice. Femeia a acceptat să se prezinte în faţa specialiştilor după o săptămână întreaga în care s-a opus cu vehemenţă, convinsă că fata ei trăieşte şi că anchetatorii ar încerca, de fapt, să planteze probe. DIICOT anunţă că o nouă expertiză genetică este o probă absolut necesară în cazul Caracal.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei a declarat, luni dimineață, că prelevarea probelor ADN se va face prin mijloace neinvazive.

”Această activitate se realizează în baza unei ordonanțe de recoltare, după completarea unei fișe cu datele persoanale ale persoanei de la care se recoltează, precum și cu consimțământul acesteia. Specialiștii Institutului Național de Criminalistică folosesc truse de recoltare standardizate, recunoscute internațional. După prelevarea probelor, acestea, împreună cu fișa completată și raportul se sigilează și se transmit instituției solicitante. O astfel de procedură nu durează mai mult de cinci minute”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

CUTREMUR MONDEN! IULIA VÂNTUR, ÎN STARE GRAVĂ! SALMAN KHAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.