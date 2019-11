UPDATE: Mama Luizei Melencu a declarat, vineri, la plecarea de la Palatul Cotroceni că i s-a promic ajutor și că a fost afectată de discuția cu reprezentantul Administrației Prezidențiale.

”Am fost primiți cum nu ne-am așteptat. Am cerut să vorbim personal cu președintele. Ni s-a spus că o să existe. Nu sunt supărată, m-a afectat discuția. Chiar am plâns. Am discutat despre caz. A zis că o să fim ajutați”, a declarat mama Luizei Melencu.

Mama Luizei Melencu a fost primită, vineri, la Palatul Cotroceni, de un consiliser al președintelui Klaus Iohannis. Înainte de întâlnirea cu reprezentantul Președinției, Georgeta Melencu a precziat că și-ar fi dorit să discute direct cu șeful statului despre cazul dispariției fiicei sale.

"Ăsta a fost un strigăt de disperare. Să sperăm că domnul preşedinte ne ascultă şi se implică mai mult în acest caz. Sunt întrebări multe şi sunt fără răspuns. Ca preşedinte al ţării, cred că domnia sa ar putea să se implice. Eu aş fi vrut personal să vorbesc. Suntem persoane simple, aş fi vrut personal să vorbesc cu dânsul. Aş fi vrut personal - de la om la om - să vorbim cu dânsul. (...) Mi-a făcut plăcere că ne-a acceptat, dar sper să se implice cât mai mult în acest caz, ăsta este strigătul meu de disperare", a declarat mama Luizei Melencu, la sosirea la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Georgeta Melencu a fost primită de consilierul prezidențial Andrei Muraru.

Femeia a vorbit și despre complicele lui Gheorghe Dincă, arestat recent pentru 30 de zile.

"A fost o manipulare, asta e părerea mea. Eu cred că fiica mea nici nu a trecut prin acea casă, dar ţinând cont că tot am vorbit de complici, făcând afirmaţia că fiica mea nu a trecut prin acea casă, a trebuit să existe un complice, dar dânşii probabil au găsit complicele nepotrivit", a mai spus Georgeta Melencu.