Mama Luizei Melencu refuză să vină astăzi la DIICOT pentru a mai da o mostră de ADN. Femeia îi acuză pe anchetatori că vor să planteze probe, pentru a declara decesul fiicei ei, în absența unui cadavru. Mama Luizei e convinsă că fata a fost traficată și nu ucisă, așa cum susține Gheorghe Dincă, relatează B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.