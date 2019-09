FUNERALII NAȚIONALE: Osemintele Reginei-Mamă, Elena, vor fi REPATRIATE și reînhumate la Curtea de Argeș (VIDEO)

Mama şi fiul vor putea sta, din nou, împreună, în eternitate! În această toamnă, osemintele Reginei-Mamă, Elena, vor fi repatriate şi reînhumate în noua Catedrală Arhiepiscopală de la Curtea de Argeş, relatează B1TV.



În locul unde odihnesc Regele Mihai şi soţia sa, Regina Ana. Astfel, fiica Regelui, Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, îndeplineşte cea mai mare dorinţă a tatălui său: aceea de a-şi dormi somnul de veci lângă mama sa. Odată cu repatrierea osemintelor Reginei Elena, vor avea loc funeralii naționale.

„Culmea a fost când mama mea a trebuit să plece! Mama mea a trebuit să plece, exilată! Nu aveam voie să mă duc să o văd, decât de două ori pe an. Decât câte două-trei săptămâni!”, spunea MS Regele Mihai I al României, într-un interviu din 2006 realizat de Cristina Țopescu.



Despărţirea forţată de mama sa, de la vărstă fragedă, avea să lase urme adânci, pentru toată viaţa, în inima Regelui.



În anul 1921, Elena, prinţesă a Greciei şi a Danemarcei, s-a căsătorit cu Principele Moştenitor Carol al II-lea.

În 1925, Carol al II-lea a renunţat, însă, la prerogativele sale regale pentru a rămâne în străinătate, cu amanta. Elena a divorţat de Carol, în timpul primei domnii a Regelui Mihai, iar Carol a forţat-o să plece din România. Chiar dacă se vedeau rar, legătura de sânge nu s-a rupt niciodată. Regele a moştenit de la mama sa modestia, blândeţea, dar şi mândra.

„Ea avea un simţ extrem al moralei, poate, tocmai, din cauza celor prin care a trecut! Nu doar morala în familie, ci şi morala faţă de toată lumea! În tot ce a suferit în chestiunile astea, niciodată, nu mi-a spus un cuvânt urât despre tatăl meu”, mai spunea ultimul monarh al României și ultimul de rit bizantin din Europa, în același interviu.



În exil, Elena s-a stabilit la Florența. După ce Carol al II-lea a fost înlăturat, Ion Antonescu i-a cerut să revină în țară şi i-a dat titlul de Regină Mamă.În ultimii ani de viaţă, Elena s-a mutat în Elveţia, alături de Regele Mihai. Regina Mamă a murit în 1982, pe 28 noiembrie.

În acest an, pe 19 octombie, Familia Regală dorește să aducă osemintele Reginei Mame din Elveţia, după cum anunţă Televiziunea Publică.

Vor fi funeralii naționale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.