Mamaia: 10 copii s-au intoxicat cu clor la o piscină. 5 au ajuns la spital (VIDEO)

10 copii, cu vârste cuprinse între 3 şi 9 ani, s-au intoxicat cu clor la o piscină din staţiunea Mamaia, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Cinci dintre minori au fost preluați de echipajele sosite la fața locului și duși de urgență la Spitalul Județean Constanța. Primele date arată că una din pompele care dozează clor a bagat mai multă substanță chimică în piscină.

