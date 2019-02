5 teme controversate despre creșterea copiilor care împart femeile în două tabere

Nu exista tema mai controversata in ceea ce priveste copiii, decat educatia copiilor. Si cum oamenilor le place, in general, sa creada ca ei le stiu pe toate, sfaturile pentru cresterea si educarea copiilor vin din toate partile. Insa, un parinte stie cel mai bine ce i se potriveste copilului sau, asa ca ar fi bine ca fiecare sfat primit sa fie trecut prin filtrul propriilor valori si reguli de familie.

Iata 5 teme controversate despre cresterea si educarea copiilor, care impart mamele in mai multe tabere:

1. Supraveghem sau nu copilul la joaca?

Cand ar trebui sa lasam copiii sa se joace singuri, in parc? Iata o intrebare la care multe mame cauta raspuns. Iar raspunsul depinde de foarte multi factori: cat de sigure sunt cartierul si locul de joaca, e vreo strada prin apropiere, cati ani are copilul, cat de descurcaret etc. Taberele sunt impartite: unele mame isi incurajeaza copiii sa se descurce singuri de la varste foarte mici, in timp ce altele sunt tot timpul alaturi de copii la locul de joaca. Bineinteles, fiecare tabara spune despre cealalta ca exagereaza. Cert este, insa, ca fiecare mama ar trebui sa-si urmeze instinctul si sa-si lase copilul singur atunci cand simt ca acest lucru este benefic pentru copil.

