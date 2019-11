UPDATE: Gigel Capotă a confirmat că va prelua funcția de director financiar interimar după plecarea din fruntea spitalului.

EXCLUSIV ONLINE // Consiliul Județean Gorj a decis jos să înceteze, înainte de termen, contractul de management prin care Gigel Capotă conducea Spitalul Județean de Urgență din Targu Jiu. Cu toate acestea, contactat de B1.ro, Gigel Capotă susține că el și-a dat demisia pentru a nu afecta spitalul prin atacurile la adresa sa.

Această decizie vine la scurt timp după ce jurnaliștii B1TV Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au prezentat în emisiunea "Bună, România" o serie de informații și înregistrări care ilustrau activitatea din această unitate spitalicească: acuzații de angajări ilegale, medici supectați că nu dețin toate autorizațiile, anchete ale corpului de control al ministrului Sănătații, medici audiați de organele de cercetare penală, acuzații de falsificare a numărului real al infecțiilor nosocomiale, petreceri organizate în blocul operator, jurnaliști evacuați abuziv din spital de un manager cu sechestru pe avere și multe alte controverse cu privire la instituția gestionată de Capotă.

"Decizia domnului președinte a Consiliului Județean vine ca urmare a acordului meu de încetare a contractului de management. Eu mi-am spus punctul de vedere că nu mai vreau să continui ca manager al Spitalului Județean de Urgență Tg. Jiu și am căzut de acord amândoi să încheiem un acord de încetare a contractului de management conform prevederilor legale. Este o decizie personală pentru că poate vor înceta atacurile și dezinformările și presiunile la care a fost supusă activitatea personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg. Jiu, presiuni pe care le-au efectuat zilnic persoane care se dau jurnaliști. Ținta dânșilor a fost numele de Capotă nu.... O să vedeți că odată cu demisia mea o să înceteze atacurile murdare pe care le fac asupra angajaților și asupra instituției Spitalului Județean de Urgență Tg. Jiu. Este foarte clar, o să vedeți că începând de mâine totul va fi soare prin Spitalul Județean", a declarat Gigel Capotă pentru B1.ro.

B1.ro a încercat să îl contacteze pe președintele CJ Gorj, Cosmin-Mihai Popecu, pentru a îi cere un punct de vedere, dar acesta nu a răspuns apelurilor noastre.

Cu toate acestea, o informare de presă a CJ Gorj arată ei sunt cei care au decis încetarea contractului de management.

Interimatul până la o viitoare numire în fruntea spitalului va fi asigurat de către Dumitru Vienescu, actualul director economic al spitalului din Târgu Jiu. Potrivit unor surse B1.ro, Gigel Capotă va fi cel care va îndeplini funcția de director economic în urma acestei numiri interimare.

Neregulile de la Spitaluj Județean Gorj, prezentate de B1.ro

B1TV a prezentat, marți, înregistrari cu jurnaliștii evacuați abuziv din spital în timp ce documentau un transfer făcut recent de conducerea unității medicale, de la un cabinet privat, la policlinica spitalului. Managerul spitalului, Gigel Capotă, a chemat firma care asigura paza instituției pentru a-i da afară pe jurnaliști, susținând că ”nu este treaba presei cum face el angajările” în spitalul pe care îl conduce.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Buna, România” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, jurnalistul Narcis Daju, de la GorjNews.ro, a dezvăluit că în Spitalul Județean un tânăr chirurg și-a serbat ziua de naștere în blocul operator.

”De un an, presa din Gorj a produs zeci de investigații despre ceea ce se întâmplă în acest spital, fără niciun fel de finalitate. De exemplu, angajații de la Psihiatrie se plictisesc foarte tare și amenajează acolo show-uri erotice cu pacienți. (...) A trecut o lună de când acest lucru a apărut în presa centrală și nu s-a luat nicio măsură. Avem un tânăr chirurg care a ținut neapărat să-și facă cheful de ziua lui de naștere în blocul operator, cu chelneri aduși de la un restaurant din oraș. Nu s-a luat nicio măsură. Avem mărturiile unor colegi din secție. Nu are sens să mai vorbim de infecții când ei fac chef în blocul operator”, a declarat Narcis Daju.

