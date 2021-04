Managerul Institutului Oncologic București, pe B1 TV, despre criza citostaticelor. Bogdan Tănase: Acest hiatus în aprovizionarea cu citostatice se va termina săptămâna viitoare, din punctul nostru de vedere (VIDEO)

Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic din București, a vorbit despre criza citostaticelor, joi, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Andreea Moraru, și a declarat că „acest hiatus în aprovizionarea cu citostatice” s-ar putea încheia săptămâna viitoare. IOB, spune el, derulează o procedură de negociere, „care astăzi și mâine își atinge punctul final”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.