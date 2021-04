Managerul Operei Naționale București despre proiectul-pilot privind reluarea spectacolelor: Am reținut ideea că vaccinarea rămâne cea mai elegantă soluție pentru ca noi să ne reluăm activitatea cât mai aproape de normal (VIDEO)

Program-pilot al Ministerului Culturii pentru momentul în care spectacolele cu public vor fi reluate. La Opera Națională și la Teatrul Național din București, spectatorilor li se va permite să intre în săli fără mască de protecție, cu o condiţie: să fi făcut ambele doze de vaccin. Într-o intervenție telefonică în cadrul știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan, Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București, a declarat că au fost găsite deja câteva soluții. În același timp, sunt avute în vedere variante și pentru spectatorii care încă nu s-au vaccinat.

Ce spune managerul Operei Naționale București despre proiectul-pilot al Ministerului Culturii

”Noi am primit lucrurile astea cu bucurie. Artiștii noștri abia așteaptă să joace din nou, să vadă sala dacă nu plină, măcar la jumătate. Ieri am primit vizita domnului ministru Bogdan Gheorghiu. (...) De la aceste discuții care, la început, erau doar bune intenții, am trecut la un fel de implementare a acestui proiect pilot, am analizat situația la fața locului, am găsit soluțiile de a primi publicul pe patru intrări diferite, de a-l împărți în patru zone, de a evita, pe cât posibil, contactul foarte apropiat dintre ei. Bineînțeles, ne gândim și la variante prin care publicul să nu simtă în niciun fel vreo atmosferă restrictivă.

În primul rând, în loc de sfori, pe scaunele dintre ei vom pune flori. Ne gândim să facem o atmosferă care să ne ducă spre libertate, nu spre constrângere. În urma discuției, am reținut ideea că vaccinarea rămâne cea mai elegantă soluție pentru ca noi să ne reluăm activitatea cât mai aproape de normal. Au fost mai multe ipoteze de lucru, de la vaccinare până la testare atât cu maxim 48 de ore înainte de eveniment, cât și la fața locului, și analizând toate variantele, inclusiv cele logistice și care țin de timpul pe care spectatorii l-ar petrece înainte de a veni la spectacol, am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă este aceea de a-i primi într-un anumit proiect pilot pe cei vacccinați.

Bineînțeles că aici apărea problema discriminării pentru că cei care nu sunt vaccinați și vor să vină se vor simți discriminați, dar și cei vaccinați care, în mod normal, n-ar trebui să mai suporte aceste rigori, aceste restricții sanitare, se simt discriminați pentru că ei au făcut un vaccin și vor să beneficieze de avantaje”, a declarat managerul Operei Naționale București.

Daniel Jinga, despre variantele de participare la spectacole pentru persoanele care nu s-au vaccinat

Întrebat dacă nu sunt luate în calcul și variante pentru persoanele care încă nu s-au vaccinat, Daniel Jinga a răspuns: „Bineînțeles că avem și variantele clasice pentru momentele în care infectarea scade. Putem să umplem sala prin distanțare, cu mască, la o treime din capacitate, așa cum s-a întâmplat și până acum. Vom oferi această variantă de a veni la spectacole și celorlalți. (...)

De asemenea, vom da o mare importanță evenimentelor în aer liber. Acolo, posibilitatea de a respecta normele este mult mai mare și riscul este mult mai mic. Spectacolele noastre open air pe care le vom putea face acum, pentru că deja putem vorbi despre venirea căldurii, vor reprezenta o coordonată foarte importantă a activității noastre.

Vom continua și activitatea online pentru că nu vreau să o părăsim. Când un lucru începe să meargă bine, trebui să-l păstrezi”.