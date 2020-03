Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov a demisionat în plină criză de coronavirus

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, doctor Ramona Ionescu, a demisionat din funcție, în plină criză de coronavirus.

Potrivit brasovtv.com, Ramona Ionescu și-a motivat decizia prin lipsa de sprijin din partea colegilor în gestionarea situațiilor generate de epidemia de coronavirus.

În plină criză de coronavirus, medicul spune că, în calitate de manager, nu a avut suportul real al colegilor în activitate.

,,Nu pot eu, în calitate de manager, să fac ceva în locul doctorului care consultă. Este stăpân pe parafa lui.”, a explicat Ramona Ionescu.

Ea amai precizat că nu are nimic ce să își reproșeze și că au exitat persoane din afara instituției medicale care au avut un comportament inadecvat.

,,S-au purtat urât, iar eu nu merit asta! Poate va veni cineva agreat. Am dreptul la respect și la sănătate în muncă! Am lucrat de dimineața până seara, chiar și acasă. Nu am nimic să-mi reproșez.”, a mai precizat Ramona Ionescu.

Potrivit DSP Brașov, 35 de persoane sunt în carantină si 234 de persoane sunt în autoizolare. Există și 1 caz suspect de infectare cu COVID-19.

Un bărbat de 29 ani, din municipiul Brasov, reintors în data 11 martie de la Milano, cu febra și tuse, a fost consultat la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Acesta este suspect de infectare cu COVID-19. El este internat si au fost recoltate probe care vor fi analizate la Spitalul Boli Infecțioase Brașov.