Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași: Mai avem doar un loc liber la terapie intensivă

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Carmen Dorobăţ, a anunțat, miercuri, că la nivelul unității medicale mai este un singur loc disponibil pentru persoanele testate pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, acela fiind la secția de terapie intensivă.

Specialistul a menționat că Spitalul de Boli Infecțioase ”Sfânta Cuvioasă Paraschiva” are alocate 184 de paturi pentru pacienții Covid-19, dintre care doar ununul singur este liber.

”Suntem într-un moment pe care eu nu mi l-aş fi dorit. Sunt peste 2.000 de noi infectări la nivelul României iar în judeţul Iaşi avem peste 250 de persoane care au fost confirmate cu această infecţie în ultimele zile. La Spitalul de Boli Infecţioase nu mai avem locuri pentru cei confirmaţi pozitiv la Covid-19. Mai avem doar un singur loc liber la terapie intensivă”, a declarat managerul spitalului.

Nu este prima dată când conducerea unității se confruntă cu o asemenea situație. În urmă cu trei luni, medicii au făcut apel la responsabilitate individuală.

”Am relaxat puțin lucrurile, ca să spun așa, pentru că prin noul ordin de ministru am putut să facem un număr mare de externări. În acest weekend am plecat cu un număr mai mare de paturi libere și am funcționat mai lejer. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare pentru că, din nou, la terapie intensivă funcționăm la parametri maximi. Nu ține seama această boală nici de vârstă și nici de prezența sau nu a bolilor asociate. La terapie intensivă mai avem un pat liber și în ultimele 10 zile cam așa am funcționat, cu sau fără un pat liber. Avem o soluție de rezervă, la Spitalul de Neurochirurgie este un compartiment special de 16 paturi”, a spus medicul Carmen Dorobăţ, director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Situație critică în spitale, tot mai multe secții ATI sunt pline

La nici o lună de la începerea școlilor, România a trecut de un nou record de infectări: peste 2.000 de cazuri în ultimele 24 de ore.

Situaţia locurilor în spitale devinde critică, iar managerii spitalelor cauta disperaţi locuri pentru noii infectaţi.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, dintre cele 378 de locuri destinate îngrijirii pacienţilor cu COVID-19 în spitalele din judeţ 251 sunt ocupate.

„La ATI, toate paturile destinate bolnavilor cu SARS-CoV-2 au fost raportate ca fiind ocupate”, se arată în comunicat.

În ultimele 24 de ore, în judeţ au fost raportate 76 de cazuri noi de îmbolnăvire, cele mai multe - 36 - la categoria de vârstă 40-59 de ani.

De la debutul pandemiei şi până în prezent, la nivelul judeţului Prahova, 5.885 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul prahovenilor testaţi pozitiv cu noul coronavirus, de la începutul epidemiei, 201 au decedat, conform raportărilor DSP Prahova. Ultimul deces a fost înregistrat în cazul unei persoane de sex feminin, în vârstă de 83 de ani, cu comorbidităţi.