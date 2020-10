Managerul Spitalului "Victor Babeș" din Timișoara, despre crearea de circuite speciale pentru COVID-19 în toate spitalele: Cred că în toamna asta toți vom ajunge să tratăm patologia de bază plus SARS-CoV-2 (VIDEO)

Managerul Spitalului "Victor Babeș" din Timișoara, Cristian Oancea, a declarat marți, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, că medicii de toate specialitățile vor trebui să fie pregătiți în următoarea perioadă să trateze atât pacienții cu diverse afecțiuni, cât și pe aceia cu COVID-19. Asta pentru că rata de răspândire a coronavirusului în comunitate este foarte ridicată, iar crearea unor circuite separate pentru COVID în toate unitățile medicale este greu de pus în practică.

Întrebat cum vor reuși alte spitale să creeze acel circuit special COVID care a fost cerut de câteva zile tuturor unităților sanitare, în condițiile în care spitalele de linie I, II și suport nu mai fac față afluxului de pacienți, Cristian Oancea a răspuns: ”Rata de diseminare intracomunitară este foarte ridicată. Ca medic nu știi dacă pacientul care îți intră pe ușă sau pacientul pe care îl operezi în urgență este pozitiv sau negativ COVID pentru că foarte mulți sunt asimptomatici. Trebuie să privim această realitate. Cred că în toamna asta toți vom ajunge să tratăm patologia de bază plus SARS-CoV-2, adică dacă are diabet și SARS-CoV-2 și nu mai sunt locuri, se tratează de medicul de specialitate. Trebuie ca noi toți să fim pregătiți să trecem prin această provocare. De exemplu, pe o secție de zece saloane, se alocă două saloane pentru pacienții dovediți COVID pozitivi și un salon pentru suspecți și în acele saloane se intră cu măsuri de protecție sporită”.

În ceea ce privește temerea că medicii ar putea ajunge să aleagă ce pacienți să salveze în condițiile în care locurile de la terapie intensivă pentru persoanele cu coronavirus se ocupă tot mai mult de la o zi la alta, medicul Cristian Oancea a explicat: ”Teoretic se poate face o procedură în sensul în care se decide din punctul de vedere al comisiei medicale a spitalului respectiv care e șansa cea mai crescută la viață a pacienților. Într-adevăr, sperăm să nu ajungem în situația colegilor din Italia. (...) Lumea nu înțelege că suntem aceiași oameni care au mesaje foarte clare. (...) În acest moment noi nu suntem și aceeași situație, dar dacă vom continua să ne purtăm iresponsabil, cum am făcut-o și până acum, e mare probabilitatea să fim acolo.

Legal, pentru cine intră în terapie intensivă trebuie să facem totul ca să salvăm acea viață. Legea nu ne permite dacă o persoană ajunge în terapie intensivă să o deconectăm de la aparate. Ce putem să facem este să apelăm la serviciile Direcțiilor de Situații de Urgență și să redirecționăm pacienții. Noi am luat pacienți și din București, și din Timișoara, de peste tot și zilele trecute am trimis pacienți spre județul Arad”.

