Managerul spitalului Victor Babeș, după decesul unei paciente, în urma detubării accidentale: „Un caz de o gravitate deosebită. Așa ceva nu am auzit să se întâmple undeva până acum”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a trimis un control la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală, pentru a se stabili circumstanțele decesului pacientei infectate cu COVID-19.

„Este o primă evaluare si în funcție de cele constatate vor fi luate ai alte măsuri, dacă se impun, in conformitate cu atributiile legale ce revin reprezentantilor Ministerului Sănătății”, au precizat reprezentanții instituției..

Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, a comentat tragicul incident în care o pacientă bolnavă de COVID-19, internată la secția de Terapie Intensivă, ar fi fost deconectată de la aparate din greșeală, joi după-masă, de un brancardier.

„Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat Procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum.

Din fericire, este un număr limitat de persoane, pentru că este o zona foarte bine delimitată de restul spitalului și cu un personal instruit pentru ce trebuie să facă, cu acces limitat și pentru restul personalului spitalului. Sunt șapte-opt persoane.

Vom constata astăzi cine trebuia să fie acolo și cine a fost. Nu sunt mistere, nu sunt lucruri paranormale, sunt lucruri care nu au cum să se întâmple și s-au întâmplat, o persoană din Terapie Intensivă a decedat", a declarat medicul pentru Libertatea.

Victima ar fi fost dezintubată de un brancardier, care ar fi trebuit să ridice din salon un pacient care decedase. Acesta ar fi încurcat pacienții și astfel femeia a fost deconectată de la aparate.



Emilian Imbri, despre situația paturilor de la ATI

La sfârșitul lunii trecute, Emilian Imbri comenta situația critică în care se află secțiile ATI, cât și explozia de cazuri de COVID-19 de pe teritoriul țării.

Vorbim despre nevoia de paturi ATI sau de TI pentru bolnavii COVID, a căror stare se deteriorează și este nevoie de susținerea funcțiilor vitale. Atenție, ATI-ul nu te poate salva! În ATI ți se susțin funcțiile vitale până când primești medicația care îți ajută organismul să se apere, sau organismul se echilibrează și reușește să treacă de momentul crucial”, a declarat medicul la DIGI24.

„Deci, să nu se creeze impresia falsă, că în ATI pot să fie salvați doar stând acolo, pe paturile de ATI. În COVID nu există medicație specifică. Este bine să nu ajungi, în primul rând să nu te îmbolnăvești, să nu ajungi să te internezi, și dacă ai ajuns să te internezi, să ai norocul să beneficiezi de oxigenul și de medicația simptomatică în așa fel încât să nu se deterioreze funcțiile vitale”, a mai punctat Emilian Imbri.