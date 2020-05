Managerul Spitalului Victor Babeș și un pacient confirmat cu COVID-19 care s-a vindecat acolo, în direct pe B1 TV. Alin Goga: Pierdusem vreo 30 de kilograme, arătam ca abia eliberat din lagăr (VIDEO)

Emilian Imbri, manager la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, a explicat că virusul SARS-CoV-2 are adesea o simptomatologie „foarte asemănătoare cu a unei gripe sau a unei răceli”, dar a explicat că există multiple forme mai severe. Medicul a făcut aceste precizări într-un dialog inedit cu Alin Goga, un pacient care s-a vindecat la unitatea medicală din Capitală după ce a fost confirmat cu COVID-19, marți, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.



Referitor la imaginile comentate de Tudor Barbu, care arătau un tânăr respirând cu ajutorul unui ventilator mecanic și suferind dureri puternice din cauza COVID-19, Emilian Imbri a afirmat: „Și noi ne-am confruntat, în această perioadă agitată, cu câteva situații similare. Sigur, nu facem o similitudine de aspect, dar facem o similitudine de vârstă. Am avut persoane internate la terapie, care nu ajunseseră la 50 de ani ca vârstă – și, iertați-mă, 50 de ani încă este o perioadă de vârstă în care zici că ești un om matur, nu poți să spui că ai trecut spre seniori – și care au avut o bătălie îngrozitoare”.

Întrebat dacă poporul ar trebui să creadă mai degrabă în versiunea persoanelor care prezintă COVID-19 drept o afecțiune extrem de severă sau în cei care spun că boala infecțioasă nu e decât o formă de gripă, el a răspuns: „Mă gândesc că fraza este ușor, să spunem, acceptată sau acceptabilă, în cazul în care am vorbi doar într-un colectiv de medici. Nu putem să privim lucrurile atât de simplu. Sigur că este un virus, sigur că este o stare dată de un virus și că simptomatologia este foarte asemănătoare cu a unei gripe sau a unei răceli banale, dar să nu uităm multiplele forme, multiple însemnând cel puțin trei sau patru variante prin care acest virus intervine direct și poate duce la deces. Nu mai face apel la comorbidități, ca să se ajute de ele”.



Așadar, în direct a intrat și Alin Goga, un bărbat confirmat cu COVID-19, care între timp s-a vindecat la Spitalul „Victor Babeș”. El a recunoscut că, pe perioada bolii, pierduse foarte mult în greutate: „Erau 30 de kilograme, între timp am mai luat un pic, pentru că eram, efectiv, ca un om eliberat dintr-un lagăr”.

Întrebat ce l-a durut cel mai tare pe durata internării, Alin Goga a explicat: „Din fericire, la mine nu a fost nevoie să fiu intubat. Am fost 14 zile în terapie și am fost cuminte, adică am răspuns, spre deosebire de alți oameni, solicitărilor doctorilor de a purta măștile respective pentru a fi oxigenați plămânii, pentru că dacă nu respectam și nu puneam bumper-ul acela pe față, care îmi dădea o stare de claustrofobie și aveam senzația că mă sufoc în el, aș fi ajuns în aceeași situație. Din nefericire, când ești intubat și ești intubat pe o perioadă lungă de timp, se îngroașă traheea și după aceea trebuie să fii din nou operat, pe trahee, pentru a fi îndepărtată acea dezvoltare care se face din cauza intubării”.

La nivel global, potrivit Worldometer, numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a trecut de 4,9 milioane. Peste 320.000 de persoane depistate cu infecție cu coronavirus au murit, în timp mai bine de 1,9 milioane de pacienți s-au vindecat. Concret, până la ora actuală, SARS-CoV-2 s-a făcut remarcat în 213 țări și teritorii din toată lumea.

Tot despre cazurile severe de COVID-19 a vorbit și Radu Banciu, în ediția de luni seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, când a explicat că noul coronavirus atacă în special ce găsește mai sensibil în organismul unui om parțial sănătos.

„Forma medie, cea mai problematică pentru populația de vârstă medie, cum suntem noi, și care se pare că este în trend în momentul de față peste tot, durează între șapte și 10 zile, care sunt foarte grele. Temperatură constantă de peste 38 de grade Celsius, dacă nu chiar în jur de 39 de grade Celsius, dureri musculare, uneori dureri de oase cumplite, dureri de spate, dureri de cap. O stare a bolii care nu variază. Practic, treci prin această stare ca printr-un tunel timp de 10 zile. Sigur, dacă ai noroc să le petreci acasă, nu chiar într-un spital din nord-estul României, poate că reușești să treci mai ușor. Dar imaginați-vă cum este să petreci această perioadă și într-un spital din România. De regulă, după cele 10 zile, pacientul își revine. Numai că, încă o dată, nu știm ce se întâmplă în perioada următoare, când deja ni s-a semnalat că boala poate să aibă sechele, iar acestea pot să fie chiar permanente, în funcție de ce parte a organismului atacă. (...) Genul acesta de virus atacă ce găsește mai sensibil în organismul omului sănătos sau omului parțial sănătos”, afirma Radu Banciu.

