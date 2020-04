Mandatul de arestare emis pe numele lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost anulat, iar dosarul în care acesta este acuzat de omor și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe va fi rejudecat.



„Curtea de Apel București, ca instanță superioară de control pe măsură preventivă, a admis contestația și a constatat că motivul invocat de către apărare al nulității procedurii de citare este un motiv întemeiat și a constatat că încheierea dată de judecătorul fondului pe măsură preventivă a fost emisă ilegal, deoarece procedura de citare nu a fost respectată conform Codului de procedură penală astfel încât să avem procedură de citare în mod legal”, a declarat Cristian Ene, avocatul lui Mario Iorgulescu.

Întrebat dacă știe când va fi rejudecat dosarul, avocatul lui Mario Iorgulescu a răspuns: „Dosarul va fi rejudecat de îndată ce judecătorii CAB vor trimite înapoi, la Tribunal, tot dosarul. Tribunalul va stabili un nou termen, în care un alt judecător să intre, să judece propunerea formulată de Parchet”.

Referitor la starea curentă a lui Mario Iorgulescu, despre care se știa că ar fi internat la o clinică din Italia, avocatul a afirmat: „Se află în aceeași stare pe care o știați și dumneavoastră. Ne dorim ca sănătatea să fie cât mai repede recuperată, astfel încât să putem participa la toate procedurile judiciare”.

