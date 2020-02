„Maneaua lu Greta” face ravagii pe Internet. Lupta pentru mediu, asortată cu ritmuri orientale: „E a treia bilă dă la Soare, dîn tot sistemul cu cea mai mare” (VIDEO)

Greta Thunberg a intrat în atenția scenei globale, după apelul său către liderii mondiali pentru întețirea efoturilor de combatere a schimbărilor climatice, de la Summitul ONU din septembrie 2019. Apreciată de unii, contestată de alții, activista suedeză în vârstă de 17 ani a devenit figura emblematică a organizațiilor civice din zona de mediu.

Ei, bine, românii i-au dedicat chiar și o manea, denumită generic „Maneaua lu Greta” și interpretată Iulian Universalu' şi Stivăn Quasaru'. Versurile sunt senzaționale și au făcut deja înconjurul Internetului: „Te iubesc, planeta mea, Terra, Terra, Terra, Terra, Terra - ra - ra / (...) Nu te supăra pă mine, că evolueză pă tine / (...) S-a născut din praf de stele, gravitație și minerale grele, e a treia bilă dă la Soare, dîn tot sistemul cu cea mai mare valoare, unica și singura, care putem noi ca să respirăm pe ea”.

Reacțiile internauților au fost și ele pe măsură: „Textul e absolut genial”; „NASA:vrem sa trimitem un vinil in spatiu cu o piesa care sa ne reprezinte ca umanitate in caz ca l gasesc extraterestrii”. „Dar nu ne putem decide ce piesa sa fie”; „Si sa fie fara numar pentru stromatolitii care ne da noua oxigen”; „Sunteti dati dracu', ba!”; „Voiam s-o pun de-o paranghelie cu alti frati de-ai mei interstelari si nu stiam ce muzica ca sa aleg”.