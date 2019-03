Manelist CELEBRU, prins BEAT la volan: A fost LA UN PAS DE MOARTE (VIDEO)

Momente dificile pentru un celebru interpret de muzică de petrecere din Banat. Monică Lupşa s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului, după ce a leşinat la volan. Bărbatul nu a mai putut pleca de la semafor într-o intersecţie din Timişoara, iar ceilalţi participanţi la trafic au alertat poliţia.

INCENDIAR! LOREDANA CHIVU S-A POZAT GOAL Ă ÎN DORMITOR! IMAGINI NECENZURATE AU AJUNS PE INTERNET (GALERIE FOTO)

Potrivit tion.ro, oamenii așteptau culoarea verde a semaforului. Când să pornească, una dintre mașinile din coloană nu mai pleca de pe loc. Au observat că cel de la volan și-a pierdut cunoștința și au sunat la 112.

CARMEN HARRA A AVUT DREPTATE! ADIO, MAESTRE! A MURIT ÎNAINTE DE A ÎMPLINI VÂRSTA DE 60 DE ANI! ROMÂNIA, ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

Șoferul, în vârstă de 41 de ani, lăsase mașina în viteză și ținea piciorul pe frână, iar pompierii sosiți la fața locului au fost nevoiți să blocheze autoturismul cu autospeciala lor, pentru a evita producerea unui accident. Au spart geamul din dreapta și au reușit să deschidă autoturismul pentru a-i acorda primul ajutor șoferului, aflat în stare avansată de ebrietate.

Bărbatul și-a revenit puțin, însă nu a putut sufla în etilotest, aşa cum i-au cerut polițiștii de la Rutieră.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Timiş, manelistul a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice, iar acum s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.