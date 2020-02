Adolescent din Mangalia, bătut până la comă. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)

Bătaia cruntă pe care a primit-o un tânăr de 14 ani din Mangalia în plină stradă, până a intrat în comă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Agresorul are 15 ani și este practicant al sporturilor de contact. Cei doi s-au certat pe Facebook și au continuat conflictul pe o stradă, unde s-au întâlnit întâmplător, informează B1 TV.

Camerele de supraveghere ale unui magazin au surprins scena violentă în care un practicant al sporturilor de contact l-a snopit în bătaie, în plină stradă, pe baiatul de 14 ani. Bătaia a avut loc în Mangalia, pe 1 februarie. La mijloc ar fi fost o fată, însă nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat între cei doi adolescenţi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.