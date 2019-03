Noi provocări din partea minorităţii maghiare: Câteva mii de persoane participă la Marşul Libertăţii Secuilor din Târgu Mureş (VIDEO)

Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) a organizat un nou eveniment care are menirea de a înfierbânta spiritele între români şi minoritatea maghiară din Secuime! Duminică, începând cu ora 16, a avut loc o manifestată intitulată Marşul Libertăţii Secuilor la care au participat câteva mii de persoane.

Marşul a pornit de la Monumentul Secuilor Martiri, îndreptându-se apoi către piaţa

centrala a oraşului, pentru a ajunge în faţa Prefecturii.

Într-un comunicat de presă, CNS cere României să facă credibil programul preşedinţiei sale la Uniunea Europeană şi să acţioneze în conformitate cu sloganul ales, "Coeziunea, o valoare comună europeană".

"Este o ipocrizie să scrii aşa ceva într-o ţară în care se neagă existenţa ţinutului natal al unei populaţii de 750.000 de persoane, în care simbolurile acestor oameni sunt persecutate, iar dialogul cu locuitorii acestui ţinut - declarat ca fiind inexistent - este refuzat. În data de 10 martie să adoptăm o declaraţie pe care să o înaintăm Guvernului României, prin care să protestăm împotriva practicii discriminatorii descrise mai sus şi pe care să o transmitem şi forurilor Uniunii Europene", se arată în documentul citat.

