Încă un eșec pentru PSD! Procedura de atribuire a contractului de achiziție a corvetelor multifuncționale a fost suspendată de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Anuntul a fost făcut de ministrul Gabriel Leș după ce consiliul a anunțat că a găsit mai multe nereguli.

Ministrul Apărării Naţionale a anuntat că există un blocaj în suspendarea achiziţiilor de corvete multifuncţionale. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a gasit mai multe nereguli așa că ministerul trebuie să refacă actele.

"A fost depusă o solicitare pentru anularea acestei proceduri. A fost admisă de către CNSC şi s-a suspendat în acest moment. Ni s-au cerut nişte documente. Acum se lucrează la tot dosarul să îl punem la dispoziţie. Nu ştiu ce se va întâmpla pe viitor. La momentul acesta avem procedura suspendată", a arătat Gabriel Leş, conform Agerpres.

"Şi aşa programul acesta este extrem de întârziat. Orice întârziere duce la imposibilitatea creării unei capabilităţi de care avem atât de mare nevoie. Este o procedură pe care aş dori să o finalizăm, ca să închidem în acest an bugetul de 2%. Este un deziderat pe care ni-l dorim cu toţii şi să ştim că am pornit nişte programe în industria de apărare", a subliniat Gabriel Leş.

Totul vine după ce săptămâna trecută ministrul Gabriel Leş anunţa că ar urma să fie anunţaţi câştigătorii pentru achiziţia de corvete.

De altfel, în privința achiziției de corvete, a fost deschis și un dosar la Parchetul Militar privind unele suspiciuni în derularea legală a procedurii. Ulterior, dosarul a fost trimis la DNA.

Achiziţia celor patru corvete pentru Forţele Navale este estimată la un cost de 1,5-1,6 miliarde de euro.

Ministrul explică că armata are corvete în dotare în acest moment, dar ciclul lor de viaţă este spre sfârşit, şi nu mai corespund nevoilor actuale, din punct de vedere al cerinţelor operaţionale NATO.

