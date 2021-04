Patru pacienți cu COVID-19, aflați în stare gravă, au fost transportați sâmbătă seară cu un avion militar, de la București la Iași, anunță Ministerul Apărării Naționale, printr-un comunicat de presă. Aeronava C-27J Spartan a decolat din Baza 90 Transport Aerian sâmbătă, în jurul orei 18.00.

Pacienți infectați cu coronavirus, transferați de la București la Iași cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române

”O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a efectuat sâmbătă, 17 aprilie, o misiune umanitară pe ruta Otopeni – Iași pentru transportul, în regim de urgență, a patru pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, aflați în stare gravă.

Echipa medicală a fost formată din specialiști ai SMURD București și ai Ministerului Apărării Naționale, iar transportul pacienților de la unitățile spitalicești către aeroport s-a realizat cu ambulanțe ale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov” se arată în comunicatul citat.

MApN: Patru pacienți cu COVID-19, aflați în stare gravă, au fost transportați de la București la Iași cu un avion militar

Situația actualizată a cazurilor de coronavirus în România

Scandal cu fostul ministru al Sănătăţii: Vlad Voiculescu l-a enervat atât de mult pe Cristian Tudor Popescu, încât gazetarul a plecat din emisiune

Potrivit celei mai recente rpaortări a Grupului de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, în România au fost confirmate 3.474 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Dintre acestea, cele mai multe, 644, fiind în București.

În prezent, în spitalele de profil din țară sunt internați 12.305 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, dintre care 1.505 de persoane se află la terapie intensivă.

Medicul Emilian Imbri: Bătălia cu virusul am pierdut-o

Referindu-se la modul în care evoluează epidemia de coronavirus în România, medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din București, spune că bătălia cu virusul este pierdută.

”Bătălia cu virusul am pierdut-o. Ce se întâmplă acum e triumful virusului, să ştiţi. Faptul că spuneţi că nu sunt locuri, că... Ştiţi ce se întâmplă în momentul de faţă? Şi dacă scoatem din depozite, din rezervele care sunt în România, dacă scoţi paturile şi ventilatoarele alea şi le pui pe aleile spitalului şi spui am 2000 de paturi ATI şi sunt ocupate 1500. Pe alea 500 nu are cine să le manevreze. Aici este problema. Nu e problema că nu avem paturi, este problemă că nu ai cu cine să lucrezi”, a declarat Emilian Imbri pentru Digi 24, precizând că urmează și un val patru al pandemiei.