MApN, precizări despre starea celor doi militari români răniți în Afganistan: „Viața lor nu este pusă în pericol” (VIDEO)

Cei doi militari răniți în Afganistan, în timpul unei misiuni de patrulare, sunt sub îngrijiri medicale, iar viața lor nu este pusă în pericol, a precizat Daniel Anghel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, joi, în direct pe B1 TV.

