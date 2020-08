MApN: Se reiau internările la Spitalul Militar ROL 2 din București. Lucrările de modernizare și extindere a capacității de tratament au fost finalizate

Lucrările de modernizare și extindere a capacității de tratament de la Spitalul Militar ROL 2, care a fost instalat în incinta Institutului „Ana Aslan”, au fost finalizate sâmbătă, 1 august, anunță Ministerul Apărării Naționale, cu precizarea că unitatea este pregătită să reia internările de duminică, 2 august.

Reluarea internărilor la Spitalul Militar ROL 2 din București

Ministerul Apărării Naționale a finalizat sâmbătă, 1 august, lucrările de modernizare și extindere a capacității de tratament a Spitalulului Militar ROL 2 instalat în incinta Institutului „Ana Aslan” și va relua internările începând cu dimineața zilei de 2 august.

În noua configurație, prin reproiectarea circuitelor și executarea unor ample lucrări de reamenajare a amplasamentului și refacere a infrastructurii de utilități, vor fi asigurate în total un număr de 167 de paturi, distribuite astfel:

23 de paturi ATI, pentru pacienții aflați în stare gravă sau critică;



56 de paturi pentru pacienții cu forme medii și ușoare de boală, în urma infectării cu SARS-CoV-2, în spații noi, create prin amplasarea a 30 de containere medicale de cazare și 16 containere sanitare dotate cu dușuri și toalete;



64 de paturi, de asemenea pentru pacienții cu forme medii și ușoare, amenajate în corturi, în condiții superioare de cazare față de organizarea anterioară;



O zonă-tampon cu o capacitate maximă de 24 de paturi, pentru izolarea pacienților aflați în așteptarea rezultatelor testelor COVID-19.

Lucrările au fost executate în perioada 24 iulie – 1 august, sub coordonarea Statului Major al Apărării, de specialiști ai Statului Major al Forțelor Terestre, Direcției Medicale, Spitalului Universitar de Urgență Militar Central și Direcției Domenii și Infrastructuri.

În ceea ce privește Sistemele medicale modulare de izolare și tratament (SMMIT) din subordinea Direcției Medicale, situația la zi se prezintă astfel:

La SMMIT Timișoara, aflat în coordonarea Spitalului Clinic Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu” din localitate, se află internați 39 pacienți, un număr de 16 persoane fiind declarate vindecate și externate de la punerea în funcțiune a acestei facilități medicale în data de 21 iulie.

SMMIT Constanța este, de asemenea, operațional, fiind în măsură să primească în orice moment pacienți, la solicitarea autorităților competente.

Spitalul Militar ROL 2 din București, construit în timp record de Armata României





Ministerul Apărării Naționale și militarii români au avut un rol activ în răspunsul României la pandemia de coronavirus, iar Spitalul Militar ROL 2 a fost construit în timp record de Armată. Cu ocazia inaugurării, au fost surprinse câteva imagini de colecție, iar președintele Klaus Iohannis s-a arătat impresionat de reușita militarilor și a personalului medical din sector.

„Tocmai am vizitat acest spital, care, în timp record, a fost asamblat aici, în această locație, un spital militar care este pregătit să primească pacienții care vor fi trimiși aici cu simptome de COVID-19. Este impresionant ce au reușit militarii și cu personalul medical militar să realizeze în puține zile. Am vizitat toate secțiile. Spitalul încă nu este dat efectiv în funcțiune, dar este gata pregătit și în următoarele ore va primi toate acreditările și va intra în funcțiune. Iată, deci, că suntem pregătiți. România este pregătită pentru a face față cât se poate de bine acestei epidemii”, a declarant președintele Iohannis, care, potrivit Constituției, are și rolul de comandant suprem al forțelor armate.