Maramureș: Jaf ca-n filme în sediul Ocolului Silvic Vișeu de Sus. Polițiștii ar fi încercat să ascundă cazul (VIDEO)

Jaf ca-n filme în Maramureș. Un grup de tâlhari ar fi intrat mascați în incinta Ocolului Silvic Vișeu de Sus și ar fi furat un miliard de lei vechi. Mai grav este că, deși Poliția a aflat repede de acest caz, agenții ar fi încercat să țină totul secret, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

